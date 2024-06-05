В Подмосковье спасатели освободили запертого в машине ребёнка

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Полуторогодовалый мальчик случайно заперся один в машине, для его освобождения пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошёл в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились родители мальчика. Они рассказали, что ненадолго вышли из автомобиля, в котором оставался ребёнок. И в этот момент малыш, играя, случайно заблокировал двери автомобиля и оказался в ловушке», — говорится в сообщении.Спасатели немедленно выехали по вызову, на месте они аккуратно отжали двери автомобиля при помощи специального оборудования и передали ребёнка родителям. Спасательная операция заняла около пяти минут. Мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.
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Лев Каштанов