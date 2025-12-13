Двое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Тверской области
Проверка организована по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в Тверской области. Об этом сообщило СУСК по региону.
В частном доме в Игнатово произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Возгорание началось ночью, при тушении огня специалисты нашли тела несовершеннолетних.
По факту гибели детей началась доследственная проверка. Эксперты проводят осмотр места происшествия, чтобы установить точную причину смерти и определить очаг возгорания. В ближайшее время будут назначены необходимые исследования.
