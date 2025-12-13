В Петербурге бетономешалка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Бетономешалка сбила 70-летнюю женщину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел на Сетевой улице в Шушарах. По информации ведомства, пожилая женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель грузовика, 54-летний мужчина, не заметил её и сбил. От полученных травм она скончалась на месте.
Уточняется, что водитель грузовика многократно нарушал правила дорожного движения. Только в 2025 году его привлекали к ответственности 11 раз.
