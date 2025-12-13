Достижения.рф

В Петербурге бетономешалка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: iStock/Fedorovekb

Бетономешалка сбила 70-летнюю женщину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



Инцидент произошел на Сетевой улице в Шушарах. По информации ведомства, пожилая женщина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель грузовика, 54-летний мужчина, не заметил её и сбил. От полученных травм она скончалась на месте.

Уточняется, что водитель грузовика многократно нарушал правила дорожного движения. Только в 2025 году его привлекали к ответственности 11 раз.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0