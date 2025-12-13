Три человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя иномарками в Кузбассе
Три человека погибли, один пострадал в ДТП на трассе в Кузбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Авария произошла 13 декабря примерно в 08:20 (04:20 по московскому времени) на 239-м километре трассы «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк». На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела МВД «Новокузнецкий».
По предварительным данным, 40-летний водитель «Киа Соренто», следовавший в сторону Новокузнецка, потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером «Хонда Кроссроад». В результате аварии погиб 44-летний водитель «Хонды», а также два пассажира «Киа» в возрасте 37 и 41 года. Кроме того, пассажирка «Хонды» была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
