В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании четвероклассницы

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В Санкт-Петербурге задержан 44-летний мигрант из Узбекистана.
Мужчину подозревают в изнасиловании ученицы четвертого класса, пишет 78.ru.
Сообщается, что обвиняемый совершил нападение на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Мигрант надругался над 9-летней школьницей.
Мать девочки, узнав о случившемся, обратилась в полицию. Оперативники вычислили и задержали гражданина Узбекистана.
Сейчас он находится в изоляторе.
Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов. «78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.
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Сообщается, что обвиняемый совершил нападение на девочку 18 декабря в арке дома на Пушкинской улице. Мигрант надругался над 9-летней школьницей.
Сейчас он находится в изоляторе.
Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга задержаны трое несовершеннолетних за серию нападений на дворников-мигрантов. «78.ru» сообщает, что трое питерских подростков нападали на дворников, избивали мужчин и распыляли перцовые баллончики. Всё это подростки снимали на видео и выкладывали в сеть.
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Мария Фирсова