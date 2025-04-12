На телах жертв теракта в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны

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У части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах, предположив, что нападавшие могли использовать холодное оружие или острые предметы.
«Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал «Крокус» террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи», — объяснил собеседник агентства.
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На месте происшествия также найдено множество стреляных гильз, что подтверждает активное применение огнестрельного оружия. Эксперты не исключают, что часть повреждений могла возникнуть от осколков или в результате падений на острые конструкции.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошла 22 марта 2024 года. Группа террористов ворвалась в концертный зал и открыла стрельбу по находившимся там людям. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей), 551 человек получил ранения. Из-за взрывов и пожара здание «Крокуса» было почти полностью разрушено.
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Мария Моисеева