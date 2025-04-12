На телах жертв теракта в «Крокусе» нашли не только огнестрельные раны

Жительница США обвинила своего 86-летнего отца в совершении сотен убийств с 1965 года. По данным Daily Mail, 43-летняя Мария «Галина» Трефи заявила, что Джон Трефи в течение 30 лет убивал по одному человеку в месяц, а также причастен к смерти своих родственников.