Пьяный неоднократно судимый мужчина обстрелял несколько автомобилей в Подольске

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В Подольске пьяный ранее неоднократно судимый мужчина обстрелял несколько припаркованных автомобилей. Полиция задержала нарушителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Отмечается, что ночью около домов на Красногвардейском бульваре мужчина в состоянии алкогольного опьянения обстрелял несколько автомобилей из предмета, конструктивно похожего на оружие.
В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Правоохранители в краткие сроки установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 2003 года рождения, у которого изъяли пневматический пистолет.
По данному факту проводится проверка.
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В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал.
Правоохранители в краткие сроки установили личность правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 2003 года рождения, у которого изъяли пневматический пистолет.
По данному факту проводится проверка.
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Анастасия Чинкова