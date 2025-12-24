Двое мошенников выманили у россиян $670 тысяч под предлогом обмена валюты
В Приморском крае полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в масштабной афере при обмене иностранной валюты. В результате противоправных действий потерпевшие потеряли крупную сумму в долларах, получив взамен поддельные рублёвые купюры.
Как сообщает РЕН ТВ, злоумышленники выискивали потенциальных жертв через мессенджеры. Под видом заинтересованных в обмене лиц они выясняли, готовы ли собеседники провести операцию вне банковских учреждений, а также уточняли актуальный курс доллара и возможность обмена крупных сумм.
В одном из эпизодов 45‑летняя женщина встретилась с подозреваемым в оговорённом месте. Мужчина передал ей пакет с рублёвыми купюрами в банковских упаковках. Взамен потерпевшая отдала ему $427 тысяч.
Ещё одной жертвой мошенников стал 50‑летний житель Приморского края, которого обманули по такой же схеме. Он передал злоумышленникам $245 тысяч.
По результатам оперативно‑розыскных мероприятий задержаны двое мужчин, один из которых ранее имел судимость. В отношении обоих подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
