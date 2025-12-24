Двое мошенников выманили у россиян $670 тысяч под предлогом обмена валюты

24 декабря 2025, 01:41

РЕН ТВ: в Приморье раскрыли схему валютного мошенничества на $670 тысяч

Фото: iStock/Atstock Productions

В Приморском крае полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в масштабной афере при обмене иностранной валюты. В результате противоправных действий потерпевшие потеряли крупную сумму в долларах, получив взамен поддельные рублёвые купюры.