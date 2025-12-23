Достижения.рф

Рыбак провалился под лед в российском городе

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед на озере Земснаряд
Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По данным ведомства, все произошло на озере Земснаряд в Автозаводском районе. Очевидцы пытались помочь мужчине, однако самостоятельно вытащить его не смогли.

Вскоре на место прибыли спасатели. Они обвязали пострадавшего веревкой и вытянули на сушу. После этого его доставили в больницу с признаками переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае трое рыбаков на машине провалились под лед на озере Ханка. Двоих из них спасти не удалось.

Лидия Пономарева

