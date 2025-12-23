Рыбак провалился под лед в российском городе

23 декабря 2025, 23:09

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед на озере Земснаряд

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.