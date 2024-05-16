Двое москвичей напали на таксиста и угнали его машину

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Двух ранее судимых жителей Москвы 18 и 20 лет задержали подмосковные полицейские по подозрению в разбое и угоне автомобиля, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, молодые люди ехали в такси из Москвы в Подольск. По дороге, переписываясь друг с другом в мессенджере, они договорились угнать машину. Приехав на место назначения, они брызнули водителю в лицо из перцового баллончика, вытащили его из автомобиля и уехали. В Домодедове один из угонщиков вышел из похищенного такси, а его напарник поехал дальше — в Москву», — говорится в сообщении.Полиция обнаружила угнанное такси с подозреваемым в Южном Бирюлёве. Злоумышленник пытался скрыться от преследования и врезался в ограждение. После этого молодого человека задержали. Позже в Люберцах поймали и его сообщника.
По факту нападения и угона заведены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
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