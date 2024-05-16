«15 кг мефедрона»: Латвийцы организовали в регионе РФ нарколабораторию и попались ФСБ

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В Новосибирске задержали граждан Латвии, организовавших нарколабораторию. У них изъяли более 15 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Сообщается, что было изъято более 10 килограмм подготовленного к сбыту наркотика, свыше 1,2 тонны химических реактивов, а также оборудование для производства наркотика. Кроме этого, ими в лесу был оборудован тайник, из которого изъяли более пяти килограмм мефедрона. Когда силовики пришли к тайнику, они задержали двух жителей Кемерова, которые хотели забрать и сбыть наркотики. Их арестовали и завели уголовное дело.
Наркодилеры признались, что с декабря 2023 года произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. Сообщается, что один из подозреваемых находился в РФ нелегально, а второй по туристической визе. В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело. Их отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.
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Наркодилеры признались, что с декабря 2023 года произвели и сбыли более 40 килограмм синтетических наркотиков. Сообщается, что один из подозреваемых находился в РФ нелегально, а второй по туристической визе. В отношении иностранцев следователи завели уголовное дело. Их отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.
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Дарья Осипова