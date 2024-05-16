Арестованный во Владивостоке американский солдат признал вину

Фото: сайт СК РФ
Американский военнослужащий Гордон Блэк, которого арестовали по обвинению в краже во Владивостоке, признал вину. В УМВД России по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что солдат сотрудничает со следствием.
Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американца Гордона Блэка до 2 июля по статье «кража». В правоохранительных органах сообщили, что солдата подозревают в краже у женщины, к которой он приехал 10 апреля после знакомства в Корее.
Мужчину задержали в гостинице, он планировал улетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.
До этого сообщалось, что суд передал акции Климовского патронного завода государству. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Мужчину задержали в гостинице, он планировал улетать на родину. В УМВД сообщали, что о краже в полицию заявила 32-летняя жительница Владивостока. Защита Блэка обжаловала решение о мере пресечения.
«Подтверждаем. Сотрудничает (со следствием), признал (вину)», — рассказал собеседник информагентства.Согласно сведениям телеканала NBC News, Блэк служил в составе американского контингента в Южной Корее и отравился в Россию по собственному желанию.
До этого сообщалось, что суд передал акции Климовского патронного завода государству. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак