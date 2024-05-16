В сети появились кадры момента покушения на Фицо

Фото: istock / Prathaan
В сети появились кадры с моментом покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
На кадрах видно, как Фицо вышел своим сторонникам после выездного заседания кабмина. Внезапно один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте полицейские.
Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо, поэтому совершил это.
В настоящий момент словацкого политика прооперировали, сейчас он находится в состоянии искусственного сна. Состояние Фицо оценивается как тяжелое, он потерял много крови.
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Нападавший заявил, что не согласен с политикой Фицо, поэтому совершил это.
В настоящий момент словацкого политика прооперировали, сейчас он находится в состоянии искусственного сна. Состояние Фицо оценивается как тяжелое, он потерял много крови.
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Алина Юрчак