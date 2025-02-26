Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»

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В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе магазина «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 23 февраля. Двое мужчин взяли необходимые продукты, подошли к кассе и объявили людям, что очень спешат и хотят пройти вперёд них. Когда посетители ответили отказом и указали на наглость мужчин, один из них достал пистолет и начал угрожать, что откроет стрельбу по очереди.
В итоге дебоширов так и не пропустили вперёд, поэтому им пришлось уйти из магазина без покупок. Но далеко они не ушли – их задержали полицейские. В ходе допроса угрожавший оружием объяснил, что просто хотел побыстрее оплатить товар, но, услышав отказ, решил припугнуть людей. По его словам, пистолет был пневматическим и стрелять из него мужчина не собирался.
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В итоге дебоширов так и не пропустили вперёд, поэтому им пришлось уйти из магазина без покупок. Но далеко они не ушли – их задержали полицейские. В ходе допроса угрожавший оружием объяснил, что просто хотел побыстрее оплатить товар, но, услышав отказ, решил припугнуть людей. По его словам, пистолет был пневматическим и стрелять из него мужчина не собирался.
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Анастасия Чинкова