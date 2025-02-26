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Двое москвичей с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»

Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

В Москве полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе магазина «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошёл 23 февраля. Двое мужчин взяли необходимые продукты, подошли к кассе и объявили людям, что очень спешат и хотят пройти вперёд них. Когда посетители ответили отказом и указали на наглость мужчин, один из них достал пистолет и начал угрожать, что откроет стрельбу по очереди.

В итоге дебоширов так и не пропустили вперёд, поэтому им пришлось уйти из магазина без покупок. Но далеко они не ушли – их задержали полицейские. В ходе допроса угрожавший оружием объяснил, что просто хотел побыстрее оплатить товар, но, услышав отказ, решил припугнуть людей. По его словам, пистолет был пневматическим и стрелять из него мужчина не собирался.

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#полицейские
#магазин
В Петербурге жестоко избили участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую
26 февраля 2025, 19:13

Анастасия Бучковская (фото: ВКонтакте @staissy)

На участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую накануне напал неизвестный и жестоко избил.
Напомним, что девушка участвовала в 12 сезоне популярного вокального шоу и состояла в команде певицы Zivert.

25 февраля в парадной одного из домов на канале Грибоедова в Петербурге на Анастасию напал мужчина. Предварительно, он отдыхал в баре и устроил там дебош, после чего по требованию охраны покинул заведение. Зайдя в соседнюю парадную и поднявшись на последний этаж мужчина ожидал, что попадёт в свою квартиру, однако ошибся – там находились салон красоты и студия вокала, где как раз преподаёт звезда шоу «Голос».

Неадекват подумал, что в его квартиру ломятся неизвестные, и с порога набросился на певицу с кулаками. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения отчётливо видно, как 59-летний дебошир избивает девушку по лицу, а затем валит её на пол и несколько раз ударяет ногой в область головы и туловища. На шум сбежались соседи и оттащили пьяницу.

После произошедшего Анастасия отправилась в полицию и написала заявление. Она сняла побои и сейчас восстанавливается.

Кроме того, под раздачу попала сотрудница салона красоты, которая тоже написала заявление на дебошира.

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Счета блогера Варламова* арестовал суд в Москве
26 февраля 2025, 19:08

Илья Варламов* (Фото: Instagram**/varlamov)

Счета признанного иноагентом в РФ блогера Ильи Варламова* арестовал суд в Москве, пишет РИА Новости, ссылаясь на судебную пресс-службу.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Варламова* обвиняют в уклонении от исполнения российского законодательства об иноагентах.

Ранее стало известно о блокировке банковских счетов Артура Смольянинова***, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Перед этим сообщалось, что сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в Ставропольском крае.

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Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне

*Признан иноагентом в РФ

**Запрещен в РФ

***Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#мир
#россия
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#арест
#блогер
#новости
#иноагенты
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DPA: полиция Германии проверяет танкер в Кильском канале на повреждение кабеля
26 февраля 2025, 17:32

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

Танкер в Кильском канале на повреждение подводного кабеля проверяют немецкие правоохранители. Об этом пишет агентство DPA, ссылаясь на источники.
Уточняется, что кабель был поврежден неподалеку от острова Готланд. Танкер Arne направлялся в Севилью их Петербурга под флагом Антигуа и Барбуды. Когда членов экипажа опросили, судно прошло через Кильский канал, который соединяет Северное и Балтийское моря.

Перед этим на Шведском радио появилась информация о возможном повреждении кабеля в районе Готланда в Балтийском море. Данные были подтверждены сотрудниками Береговой охраны.

Похожая ситуация произошла в начале февраля, когда сообщалось о повреждении российского кабеля в финском заливе.

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#фрг
#германия
#полиция
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В США преступники решили передать в тюрьму наркотики и табак при помощи пушки
26 февраля 2025, 17:23

Фото: iStock/ Tinnakorn Jorruang

В США арестовали двух мужчин, пытавшихся передать в тюрьму наркотические вещества, выстрелив ими из пушки, сообщила телевизионная станция KKTV.
21 февраля в городе Грэнд Пэриш задержали 18-летнего Хосе Франсиско Эррере Муньоса и 19-летнего Анхеля Гонсалеса Гутьерреса. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что молодые люди собирались передать в тюрьму наркотические вещества контрабандой. Для этого они планировали использовать особую пневматическую пушку. В качестве «заряда» Пэриш и Муньоса хотели поместить внутрь партию табака на сумму 112 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей) и метамфетамин на сумму 89,5 тысячи долларов (7,8 миллиона рублей).

Работники полиции подчеркнули, что подобная пушка может выстреливать предметы на высоту более сотни метров. При помощи такого приспособления нелегальный груз с легкостью преодолел бы ограждение федеральной тюрьмы. Молодым людям предъявили обвинения в попытке пронести контрабандные товары в тюрьму и распространении метамфетамина.

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#наркотики
#табак
#тюрьма
#сша
#полицейские
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Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар
В Краснодар на вертолёте доставили мальчика, которому хаски разодрали лицо
26 февраля 2025, 16:43

Фото: iStock/Golfcuk

Восьмилетнего Валю, которому соседские хаски разодрали лицо, доставили вертолётом санавиации в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Мальчик шёл после школы в гости к отцу в СНТ «Авиатор» в районе Красной Поляны. За несколько метров до дома на ребёнка из-за забора выскочили две злобные хаски, сорвавшиеся с цепи. Мальчик чудом выжил после нападения животных, но его лицо жутко изуродовано.

Сначала Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.

Врачи сообщают, что мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.

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