В Петербурге жестоко избили участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую

Анастасия Бучковская (фото: ВКонтакте @staissy)
На участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую накануне напал неизвестный и жестоко избил.
Напомним, что девушка участвовала в 12 сезоне популярного вокального шоу и состояла в команде певицы Zivert.
25 февраля в парадной одного из домов на канале Грибоедова в Петербурге на Анастасию напал мужчина. Предварительно, он отдыхал в баре и устроил там дебош, после чего по требованию охраны покинул заведение. Зайдя в соседнюю парадную и поднявшись на последний этаж мужчина ожидал, что попадёт в свою квартиру, однако ошибся – там находились салон красоты и студия вокала, где как раз преподаёт звезда шоу «Голос».
Неадекват подумал, что в его квартиру ломятся неизвестные, и с порога набросился на певицу с кулаками. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения отчётливо видно, как 59-летний дебошир избивает девушку по лицу, а затем валит её на пол и несколько раз ударяет ногой в область головы и туловища. На шум сбежались соседи и оттащили пьяницу.
После произошедшего Анастасия отправилась в полицию и написала заявление. Она сняла побои и сейчас восстанавливается.
Кроме того, под раздачу попала сотрудница салона красоты, которая тоже написала заявление на дебошира.
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25 февраля в парадной одного из домов на канале Грибоедова в Петербурге на Анастасию напал мужчина. Предварительно, он отдыхал в баре и устроил там дебош, после чего по требованию охраны покинул заведение. Зайдя в соседнюю парадную и поднявшись на последний этаж мужчина ожидал, что попадёт в свою квартиру, однако ошибся – там находились салон красоты и студия вокала, где как раз преподаёт звезда шоу «Голос».
Неадекват подумал, что в его квартиру ломятся неизвестные, и с порога набросился на певицу с кулаками. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения отчётливо видно, как 59-летний дебошир избивает девушку по лицу, а затем валит её на пол и несколько раз ударяет ногой в область головы и туловища. На шум сбежались соседи и оттащили пьяницу.
После произошедшего Анастасия отправилась в полицию и написала заявление. Она сняла побои и сейчас восстанавливается.
Кроме того, под раздачу попала сотрудница салона красоты, которая тоже написала заявление на дебошира.
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