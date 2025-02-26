ФСБ предотвратила серию терактов в Ставропольском крае

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что гражданин одной из центральноазиатских стран планировал поджечь несколько объектов органов власти и силового блога региона. Выяснилось, что он действовал по заданию куратора из Украины, куда и собирался уехать после совершения теракта. Также мигрант планировал вступить в ВСУ.
Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. При себе он имел бутылки с зажигательной смесью и инструкции от куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта.
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Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. При себе он имел бутылки с зажигательной смесью и инструкции от куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта.
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Анастасия Чинкова