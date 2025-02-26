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ФСБ предотвратила серию терактов в Ставропольском крае

Фото: iStock/Grigorenko

Фото: iStock/Grigorenko

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили серию терактов в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что гражданин одной из центральноазиатских стран планировал поджечь несколько объектов органов власти и силового блога региона. Выяснилось, что он действовал по заданию куратора из Украины, куда и собирался уехать после совершения теракта. Также мигрант планировал вступить в ВСУ.

Подозреваемый был оперативно задержан силовиками. При себе он имел бутылки с зажигательной смесью и инструкции от куратора. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта.

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Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне
26 февраля 2025, 15:44

Фото: iStock/8213erika

Хаски растерзали ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что животные напали на восьмилетнего Валю днём 26 февраля. Это произошло в селе Галицыно.

По предварительной версии, напавшие хаски принадлежат соседям семьи школьника. Собаки напали на ребёнка, когда он возвращался после уроков.

Мальчика с многочисленными ранами экстренно доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам врачей, ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.

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В Москве задержали экс-замглавы Минтранса Игоря Чалика
26 февраля 2025, 14:35

Игорь Чалик (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Москве задержали бывшего замглавы Минтранса Игоря Чалика по делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
25 февраля по делу о растрате прошли масштабные обыски в Москве. Бывший замминистра транспорта был задержан в квартире на Софийской набережной. По завершению следственных мероприятий Чалика доставили в Юго-западный следственный отдел на транспорте для проведения допроса, после чего поместили в изолятор временного содержания на 48 часов.

По версии следствия, во втором и третьем кварталах прошлого года Чалик регулярно незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тысяч рублей. Всего за этот период чиновник присвоил себе порядка 4,2 миллиона рублей, которые принадлежали ГосНИИ ГА. Тем самым он причинил особо крупный материальный ущерб организации.

В ходе допроса Чалик полностью признал свою вину. Он сознался, что выписывал себе премию, правда не согласился с предъявленной суммой. 27 февраля следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании в отношении экс-чиновника меры пресечения в виде лишения свободы.

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В Мурино обнаружили троих детей, оставленных без воды и еды
26 февраля 2025, 13:36

Фото: iStock/fiorigianluigi

В Мурино Ленинградской области в квартире нашли троих детей, оставленных родителями без воды и еды. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, 23 февраля в полицию позвонила одна из местных жительниц и сообщила о детях в возрасте около восьми-девяти лет, оставленных дома одних.

По словам матери детей, она проживает в квартире вместе с матерью, тремя детьми и племянником. Так, 23 февраля она якобы ушла вместе с племянником и мамой на встречу с работодателем, а младших детей оставила под присмотром старшего сына, который имеет инвалидность по психиатрии.

Также женщина заявила, что в квартире как раз собирались делать ремонт, а проживали там всего три дня. Тем не менее соседи уже не раз жаловались на детские крики.

Известно, что семья не состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Сейчас всех детей отдали бабушке, а региональная прокуратура начала проверку.

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Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев попали в ДТП в США
26 февраля 2025, 13:28

Евгений Чебатков и Павел Дедищев (фото: Telegram @chebatkov)

Резиденты Stand Up Евгений Чебатков и Павел Дедищев отправились в путешествие по разным регионам США. Друзья уже объездили 11 штатов, но внезапно их поездка приняла неожиданный оборот.
Ночью юмористы мчали по дороге в Нью-Мексико, как вдруг наехали на странны предмет, лежавший на трассе. После этого образовалась пробка. На место прибыли сотрудники полиции и вскоре эвакуировали KIA комиков.

«Наше путешествие пошло не по плану, мы попали в небольшую аварию. Вот наша машинка, куча купов, автомобилей побилось штук восемь, наверное. Лежала какая-то железная фигня на дороге, мы налетели на неё, но всё нормально, слава Богу», – сообщил Дедищев в личном блоге.
До аварии Чебатков рассказывал, что собирается отправиться в крупнейший город Нью-Мексико Альбукерка. Но знакомые американцы спрашивали у друзей, зачем им туда ехать, не понимая смысла в поездке.

«А мы когда американцев слушали? Вот поэтому и поехали», – делился Евгений.
К счастью, попавшие в аварию Дедищев и Чебатков избежали травм, отделавшись лишь лёгким испугом. Габариты их машины смягчили удар. При этом Чебатков признался, что авария могла иметь более негативные последствия, особенно для остальных автомобилистов.

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#машины
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#сша
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Внучка убитого экс-мэра Самары Тархова впервые прервала молчание на шоу «Малахов»
Внучка экс-мэра Самары Тархова намерена попасть на ток-шоу к Андрею Малахову
26 февраля 2025, 13:16

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В Самаре продолжается расследование резонансного дела о двойном убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Их внучка, являющаяся единственной подозреваемой, находится в СИЗО и отказывается сотрудничать со следствием. Тем не менее, она написала письмо в программу «Малахов» и изъявила желание принять участие в съемках.
«Я прошу защитника официально обратиться в редакцию программы «Малахов» с просьбой организовать встречу с журналистами и принять участие в этом шоу», — написала Екатерина редакторам проекта.

Письмо было вскрыто в эфире и датировано 13 февраля. Графолог определил по почерку, что девушка действительно проявляет импульсивность. Психолог Орлова считает, что ей необходимо внимание, которого она не получила от матери, сосредоточенной исключительно на себе.
«Ей важно, чтобы к ней как-то относились. Восхищались или ненавидели», — считает Анетта Орлова.

Письмо Екатерины Тарховой (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Хотя тела Тарховых до сих пор не найдены, это не означает прекращение уголовного дела. В эфире телеканала «Россия 1» криминолог Галина Запорожцева сообщила, что изучила данное дело и считает, что расследование будет продолжено. Следствие отказало Екатерине Тарховой в её просьбе встретиться с журналистами программы Андрея Малахова, сообщила журналистка Наталья Артякова, ссылаясь на адвоката Екатерины Владимира Владимирова.

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