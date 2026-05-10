Достижения.рф

Двое москвичей в метро домогались несовершеннолетней девочки

Двое москвичей на станции «Таганская» домогались несовершеннолетней девочки
Фото: Istock/hank5

В столице на станции метро «Таганская» кольцевой линии двое мужчин домогались несовершеннолетней пассажирки. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Друзья — Александр М. и Дмитрий С. — подошли к девочке знакомиться, но она отказала им. Тогда они начали преследовать её, окружили между двумя колоннами так, что она не могла пройти.

После чего один схватил её за грудь, а второй — за бедро. Установлено, что Александр работает таксистом, женат и воспитывает ребёнка, Дмитрий официально не трудоустроен. Потерпевшая рассказала о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

В суде мужчины не признали вину и не раскаялись. Дмитрий заявил, что они хотели только познакомиться, Александр же не вспомнил факта домогательств. Суд назначил обоим по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0