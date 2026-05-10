В Башкирии нашли пятерых детей-маугли, питавшихся объедками

В Уфе сотрудники органов опеки изъяли из неблагополучной семьи пятерых детей в возрасте от трёх до 14 лет. Подробности приводит прокуратура Башкирии.



Несовершеннолетние жили в антисанитарных условиях, часто голодали или питались объедками. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием детей.

Старшие дети не посещали школу. В дом к женщине регулярно приходили посторонние мужчины. Они избивали мальчиков и девочек, если те мешали им во время застолий.

Прокуратура Башкирии начала проверку и намерена оценить действия органов профилактики и опеки. Ранее эти структуры уже посещали семью. Сейчас дети находятся в социальном учреждении. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ольга Щелокова

