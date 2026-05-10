Фуру с 1700 узбекскими пчёлами-нелегалами уже месяц ищут в России
В России уже месяц ищут фуру с более полутора тысячами узбекских пчёл-нелегалов. Южные насекомые не прошли карантин, могут быть заражены и представлять смертельную опасность. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Машина с 1728 пчёлами из Узбекистана пересекла пункт пропуска в Астраханской области в начале апреля. Но до карантина в курганской деревне фура не доехала и пропала.
Местные жители сообщили, что в карантинной зоне в Курганской области не собирались принимать пчёл — там нет ульев и оборудования. Общественники обратились в Россельхознадзор. Сейчас фуру и водителя ищут по всей России. Пасечники написали в прокуратуру и МВД.
Пчёлы из Средней Азии часто скрыто переносят опасные инфекции и паразитов. При неконтролируемом ввозе они могут вызвать массовую гибель местных пчелиных семей. Узбекские пчёлы агрессивнее, их укусы способны привести к анафилактическому шоку. Нелегальный мёд с таких пасек несёт риск заражения сальмонеллёзом и другими болезнями.
