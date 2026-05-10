Фуру с 1700 узбекскими пчёлами-нелегалами уже месяц ищут в России

10 мая 2026, 12:03

Фура с пчёлами из Узбекистана пропала по пути на карантин в Курганской области

Фото: Istock/Pawich Sattalerd

В России уже месяц ищут фуру с более полутора тысячами узбекских пчёл-нелегалов. Южные насекомые не прошли карантин, могут быть заражены и представлять смертельную опасность. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.