В Иркутской области ледоход снёс насосную станцию и оставил крупный город без воды

10 мая 2026, 13:08

В Бодайбо произошла авария на плавучей насосной станции, город остался без воды

На плавучей насосной станции в Бодайбо Иркутской области ночью 10 мая случилась авария. Глава городской администрации Евгений Юмашев сообщил, что в результате ЧП горожане остались без воды.





Мэр призвал жителей города запастись питьевой водой.

«В ночное время произошла внештатная аварийная ситуация на станции первого водоподъёма «Роса», связанная с тем, что резко произошёл подъём уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом», — пояснил Юмашев.



