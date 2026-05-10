В Иркутской области ледоход снёс насосную станцию и оставил крупный город без воды
На плавучей насосной станции в Бодайбо Иркутской области ночью 10 мая случилась авария. Глава городской администрации Евгений Юмашев сообщил, что в результате ЧП горожане остались без воды.
Мэр призвал жителей города запастись питьевой водой.
«В ночное время произошла внештатная аварийная ситуация на станции первого водоподъёма «Роса», связанная с тем, что резко произошёл подъём уровня воды и произошло выталкивание льдом в связи с бурным ледоходом», — пояснил Юмашев.Глава городской администрации добавил, что МУП «Тепловодоканал» уже монтирует временный водовод, чтобы проложить трубы на открытую воду и запустить станцию. Эта работа займёт несколько часов. Сейчас уровень воды в реке Витиме уже снизился.
