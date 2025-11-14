14 ноября 2025, 05:04

СК: в Хабаровске мужчина до смерти забил сожительницу ремнем

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Хабаровске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в смертельном избиении сожительницы. Женщина получила множественные удары ремнем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.