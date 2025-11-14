В Хабаровске мужчина до смерти забил сожительницу ремнем
В Хабаровске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в смертельном избиении сожительницы. Женщина получила множественные удары ремнем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Трагедия произошла в конце августа. Конфликт между парой возник на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Обвиняемый вышел из себя, обвинив сожительницу в алкоголизме.
В порыве гнева 43‑летний фигурант нанёс потерпевшей множественные удары руками по телу и голове, а также использовал ремень с металлической пряжкой. Полученные травмы оказались смертельными.
Следствие завершило расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Собран достаточный объём доказательств, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
В качестве меры пресечения обвиняемому избрали заключение под стражу.
Читайте также: