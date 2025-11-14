Отец поджигателя московского ТЦ рассказал о странном поведении сына

14 ноября 2025, 04:57

РЕН ТВ: поджигатель московского ТЦ сел в незнакомую машину перед происшествием

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Подросток, устроивший пожар в здании московского ТЦ «Авиапарк», незадолго до поджога сел в машину к неизвестным людям. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказал отец школьника.





По его словам, сын как обычно утром ушел в школу, но позже пропал. На вопросы родителей в мессенджере подросток отвечал очень короткими фразами, что вызвало подозрение. Через некоторое время выяснилось, что парень уехал куда-то на автомобиле с неизвестными людьми.



«У него все было нормально, вроде предпосылок никаких не было. В школе учился более-менее нормально. Мы в шоке, если честно», — поделился отец задержанного.