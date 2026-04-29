Двое мужчин избили жертву до смерти ради социальной квартиры в Подмосковье

29 апреля 2026, 16:39

СК: Подмосковья: двое мужчин избили жертву до смерти ради социальной квартиры

В Московской области вынесли приговор двум мужчинам за убийство, совершенное в 2011 году из корыстных побуждений.





Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Подмосковью, фигуранты вступили в сговор с целью убийства местного жителя и завладения его социальной квартирой в Москве для последующей продажи. В декабре 2011 года соучастники вывезли потерпевшего на автомобиле одного из них в лес в городском округе Подольск, где избили его, причинив множественные травмы. Злоумышленники похитили паспорт и ключи от квартиры жертвы, после чего скрылись. Мужчина скончался от полученных повреждений.



Затем подсудимые вклеили в паспорт погибшего фотографию другого мужчины, не осведомленного о преступлении, и использовали его для оформления нотариальной доверенности. Это позволило им представлять интересы в госорганах, приватизировать квартиру и зарегистрировать право собственности.



Преступление раскрыли в 2024 году. Суд признал обоих виновными в убийстве и приговорил их к восьми и десяти годам колонии строгого режима.



