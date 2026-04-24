В Омске двое мужчин зверски избили зооволонтёра и натравили на неё стаффорда
В Омске расследуют смерть 35-летней волонтёрши Валерии Беловой (Леры Зимы). Как сообщает Telegram-канал SHOT, 25 марта двое местных жителей избили девушку и натравили на неё и её собак стаффордширского терьера.
Валерия получила сильное сотрясение и ушибы головы, но отказалась от госпитализации — дома ждали пять питомцев, которые тоже пострадали от зубов стаффорда.
Позже состояние женщины резко ухудшилось: она теряла сознание по несколько раз в день. Когда потерпевшая пристроила всех собак на передержку, то записалась к врачу на 23 апреля, но утром умерла, не успев выйти из дома.
Валерия помогала бойцам СВО и бездомным животным. Во время нападения злоумышленники кричали лозунги в поддержку Украины. Один из подозреваемых — 23-летний молодой человек, уже не раз натравливал своего агрессивного стаффорда на чужих собак во время выгула. Полиция установила личности нападавших, но ещё не задержала их.
Читайте также: