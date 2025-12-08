Двое мужчин изнасиловали школьницу и сняли всё на видео с целью шантажа
В Индии двое молодых людей изнасиловали школьницу, сняли всё на видео и начали шантажировать семью девочки. Об этом информирует телеканал NDTV.
Инцидент случился в штате Уттар-Прадеш. Жертвой стала 13-летняя ученица. После нападения злоумышленники потребовали у родителей девочки 5 лакхов рупий (около 425 тысяч рублей), угрожая обнародовать видеозапись.
Родственники пострадавшей обратились в полицию. Правоохранители установили личности и местонахождение подозреваемых. При попытке задержания мужчины открыли стрельбу, полицейские произвели ответные выстрелы. В результате перестрелки один из подозреваемых получил ранение.
Полиция задержала 19-летнего Вайбхава Патсарию и его 21-летнего родственника Вишала Патсарию из района Рамнагар-Гараутха. У них изъяли огнестрельное оружие. В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей, расследование продолжается.
