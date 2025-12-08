Двое мужчин изнасиловали школьницу и сняли всё на видео с целью шантажа

08 декабря 2025, 10:14

В Индии задержали двух мужчин по делу об изнасиловании школьницы и шантаже

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В Индии двое молодых людей изнасиловали школьницу, сняли всё на видео и начали шантажировать семью девочки. Об этом информирует телеканал NDTV.