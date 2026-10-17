В Саратовской области перевернулся автомобиль с подростками, погибла девушка
В Саратовской области перевернулся автомобиль с подростками. Об этом проинформировали в ГУ МВД по региону.
ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Corolla произошло в районе Новосельского. Согласно информации ведомства, за рулем находился 16-летний юноша, по вине которого машина перевернулась.
16-летняя пассажирка, находившаяся в транспортном средстве, скончалась на месте. Водителя госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые начали расследование причин и обстоятельств аварии.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, один из них загорелся после сильного удара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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