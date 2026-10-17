Достижения.рф

В центре Москвы электросамокат взорвался и вызвал пожар в квартире пятиэтажки

Фото: iStock/Alina Shilova

Электросамокат взорвался в центре Москвы и спровоцировал пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Согласно материалу, возгорание началось около шести утра в помещении на первом этаже жилого дома в Стрельбищенском переулке. По предварительной информации, самокат стоял на зарядке на кухне. Технику замкнуло, и она загорелась. Вскоре после этого огонь перекинулся на мебель.

Хозяин квартиры проснулся от громкого хлопка и сумел выбраться из квартиры сам. Сведений о наличии у мужчины серьезных травм или ожогов не поступало, однако известно, что он надышался дымом — в настоящий момент гражданина осматривают медики. Жителей пятиэтажки эвакуируют, на месте работают огнеборцы.

Ранее «Радио 1» передавало, что арестованный у берегов Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, планируют продать. Подробности читайте в нашем материале.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0