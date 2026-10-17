В Чите при пожаре в пятиэтажке огнеборцы спасли семь человек, включая четырёх детей

17 октября 2026, 07:00

Фото: канал в MAX «МЧС Забайкальского края»/@id7536096579_gos

В Чите пожарные спасли семь человек, в том числе четверых детей, при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили сегодня утром в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.