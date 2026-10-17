В Чите при пожаре в пятиэтажке огнеборцы спасли семь человек, включая четырёх детей
В Чите пожарные спасли семь человек, в том числе четверых детей, при пожаре в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщили сегодня утром в канале «МЧС Забайкальского края» на платформе MAX.
Возгорание произошло вечером 16 октября. Огонь охватил квартиру на пятом этаже площадью 60 квадратных метров. Внутри находились мать, отец, пара их малолетних детей, а также подруга матери с двумя ребятами.
Во время разведки пожарные обнаружили в одной из спален мужчину и ребёнка без сознания. Его и четверых детей вынесли из здания на руках с помощью спасательных капюшонов, а затем доставили в больницу. Женщин тоже удалось спасти, однако они от госпитализации отказались.
Ещё 19 жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар менее чем за час. В тушении участвовали 12 специалистов, которые использовали четыре единицы техники. Причину возгорания в настоящий момент устанавливают.
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