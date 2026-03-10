Достижения.рф

Двое мужчин изнасиловали женщину на глазах её ребёнка и откусили ей щеку

В индийском штате Одиша двое мужчин изнасиловали женщину на глазах у её ребёнка
Фото: Istock/Paul Gorvett

В Индии двое мужчин изнасиловали женщину на глазах у её ребёнка. Как сообщает NDTV, инцидент произошёл 20 февраля в районе Джода штата Одиша.



Женщина с детьми возвращалась вечером домой из соседней деревни, где участвовала в празднике. По дороге к ним обратился мужчина и предложил подвезти их. Вместо того чтобы доставить семью домой, он отвёз потерпевшую в безлюдное место у дороги и напал на неё.

Позже к нападавшему присоединился его 44-летний сообщник. Мужчины вместе изнасиловали женщину в присутствии её ребёнка. Во время преступления один из злоумышленников сильно укусил жертву за щеку, оставив глубокую рану.

После надругательства насильники пригрозили женщине убийством и скрылись. Муж пострадавшей заметил травму и настоял на обращении в полицию. После заявления супругов полиция арестовала подозреваемых и ведёт расследование.

Ольга Щелокова

