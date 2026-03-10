Двое мужчин изнасиловали женщину на глазах её ребёнка и откусили ей щеку

10 марта 2026, 18:44

В индийском штате Одиша двое мужчин изнасиловали женщину на глазах у её ребёнка

Фото: Istock/Paul Gorvett

В Индии двое мужчин изнасиловали женщину на глазах у её ребёнка. Как сообщает NDTV, инцидент произошёл 20 февраля в районе Джода штата Одиша.