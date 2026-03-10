Пластические хирурги из Калининграда забыли в животе пациентки бинт

10 марта 2026, 17:26

Фото: Istock/Aria sandi Hasim

Пластические хирурги из Калининграда оставили бинт в теле пациентки из Хабаровска. Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за этого у женщины началось воспаление и отмирание тканей живота.