Пластические хирурги из Калининграда забыли в животе пациентки бинт
Пластические хирурги из Калининграда оставили бинт в теле пациентки из Хабаровска. Как сообщает Telegram-канал Baza, из-за этого у женщины началось воспаление и отмирание тканей живота.
41-летняя Валерия сделала операцию в клинике доктора Першина за 750 тысяч рублей. Врачи провели коррекцию фигуры и отправили пациентку домой. Через несколько дней у неё поднялась температура, а живот покрылся чёрными пятнами.
Спустя четыре месяца женщина обнаружила в ране торчащую нитку и вытащила кусок марли. В клинике заявили, что не используют такие материалы. Из-за осложнений Валерии пришлось повторно лететь в Калининград на операцию.
Обследование показало множественные осложнения, включая кисты в груди и жидкостные образования в ягодицах. Пострадавшая готовится исправлять последствия ошибки в другой клинике. Её юрист подал иск на 10 миллионов рублей и ждёт результатов экспертизы.
