В Челябинске трое школьников забили мужчину до смерти, приняв его за другого

10 марта 2026, 17:35

Фото: Istock/rai

В Челябинске трое подростков обвиняются в убийстве 31-летнего мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».





Ночью 21 февраля в посёлке Локомотивный компания несовершеннолетних напала на местного жителя. По версии СК, причиной стала личная неприязнь к мужчине. Однако вдова погибшего Виктория утверждает, что подростки перепутали её мужа с другим человеком.

«Правда в том, что виноват был знакомый — он сказал плохие слова в их адрес, потом не брал трубки. А с моего мужа решили спросить, потому что они были близки. Он не ожидал, что так всё обернётся, думал — просто поговорит», — рассказала женщина.