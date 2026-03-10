В Челябинске трое школьников забили мужчину до смерти, приняв его за другого
В Челябинске трое подростков обвиняются в убийстве 31-летнего мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».
Ночью 21 февраля в посёлке Локомотивный компания несовершеннолетних напала на местного жителя. По версии СК, причиной стала личная неприязнь к мужчине. Однако вдова погибшего Виктория утверждает, что подростки перепутали её мужа с другим человеком.
«Правда в том, что виноват был знакомый — он сказал плохие слова в их адрес, потом не брал трубки. А с моего мужа решили спросить, потому что они были близки. Он не ожидал, что так всё обернётся, думал — просто поговорит», — рассказала женщина.Родственники обвиняемых, по словам Виктории, не приносили соболезнований, а наняли адвокатов и собирают характеристики для смягчения приговора детям. Семья погибшего требует максимального наказания. Двоих обвиняемых (16 и 15 лет) суд отправил в СИЗО, 14-летнего — под домашний арест.