В больнице Майкопа пенсионер провалился в шахту лифта и пролежал там три недели
В шахте лифта в клинической больнице Майкопа (Республика Адыгея) обнаружили тело 69-летнего пациента. Мужчина числился пропавшим без вести на протяжении трёх недель. Информацию об этом опубликовал сайт kp.ru.
Пенсионеру требовалась срочная операция, но до хирургического вмешательства дело не дошло. Родственники предполагают, что в медучреждении мужчина вызвал лифт, кабина не приехала, но двери открылись.
Пациент упал в шахту и получил травмы, несовместимые с жизнью. Близкие погибшего рассматривают версию умышленного убийства. У гражданина при себе находилось около 50 тысяч рублей, и эти деньги исчезли.
Причиной обнаружения тела стал запах. Пациенты и персонал больницы жаловались на трупный запах возле лифта. По факту гибели человека организовали доследственную проверку. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Лифт в настоящее время не работает.
