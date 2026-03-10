В больнице Майкопа пенсионер провалился в шахту лифта и пролежал там три недели

10 марта 2026, 18:37

В клинике Адыгеи обнаружили тело 69-летнего пенсионера в шахте лифта

Фото: Istock/Vladimir Zapletin

В шахте лифта в клинической больнице Майкопа (Республика Адыгея) обнаружили тело 69-летнего пациента. Мужчина числился пропавшим без вести на протяжении трёх недель. Информацию об этом опубликовал сайт kp.ru.