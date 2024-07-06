Двое мужчин напали на жителя Петербурга и откусили ему часть пальца

Фото: istockphoto/???? ??????
Неизвестные откусили мужчине фалангу пальца в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
По данным информатора, минувшей ночью жертву сначала избили, но этого одному из нападавших показалось мало, поэтому он откусил часть безымянного пальца на правой руке.
Пострадавшего отправили в больницу, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие травмы головы, а также частично ампутирована фаланга пальца. Сейчас мужчину наблюдают медики. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Подозреваемых задержали полицейские, уточняется, что у них не было судимостей.
Похожий случай произошел в Индии, но там на мужчину напала ядовитая змея, которая вскоре поплатилась за свою дерзость. Сантош Лохар искусал ее до смерти в ответ.
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Пострадавшего отправили в больницу, у него открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие травмы головы, а также частично ампутирована фаланга пальца. Сейчас мужчину наблюдают медики. Его состояние оценивается, как средней тяжести. Подозреваемых задержали полицейские, уточняется, что у них не было судимостей.
Похожий случай произошел в Индии, но там на мужчину напала ядовитая змея, которая вскоре поплатилась за свою дерзость. Сантош Лохар искусал ее до смерти в ответ.
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Никита Кротов