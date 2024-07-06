Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове

Из Таиланда в Россию бывшей сотруднице краснодарской полиции помогли вернуться домой волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Одна из волонтеров по имени Светлана уточнила, что у женщины не было денег, поэтому ей пришлось просить милостыню в авиагавани Таиланда.