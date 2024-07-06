Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове

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На детей мигрантов напал зумер в Саратове, залив их перцовым баллончиком. Информацию опубликовало сообщество «Дом, где Челябинск. Новости» во «В контакте». Уточняется, что злоумышленнику может грозить штраф или даже тюремное заключение.
Накануне сообщалось, что в Москве на ветерана ФСБ напали мигранты. Когда офицер со своей женой направлялись домой они услышали в свой адрес непристойности. Проводив супругу, мужчина пошел поговорить с хулиганами, однако те напали толпой, нанося удары арматурой, кирпичами и камнями.
Обращение в полицию не дало результатов, поэтому жена пострадавшего обратилась к общественникам. Те, скооперировавшись с ФСБ, задержали злоумышленников. Последних уволили с работы, им грозит депортация. Кроме того, активисты добиваются ужесточения наказания.
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