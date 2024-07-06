Два человека погибли при взрыве газа на насосной станции в Волгограде

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Два человека погибли в результате взрыва газового оборудования на канализационно-насосной станции в Волгограде, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать спасательные бригады, под завалами станции могут находиться люди. Известно, что на момент взрыва на станции находились восемь человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, предварительная причина взрыва — нарушения при сварочных работах.
Напомним, мощный взрыв прогремел днём 6 июля в Красноармейском районе Волгограда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ. По данным следствия, предварительная причина взрыва — нарушения при сварочных работах.
Напомним, мощный взрыв прогремел днём 6 июля в Красноармейском районе Волгограда. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева