Двое мужчин напоили, избили и изнасиловали женщину в Петербурге

15 октября 2025, 11:05

В Тамбовской области задержали кавказцев, изнасиловавших женщину в Петербурге

Фото: iStock/yanik88

Кавказцев, изнасиловавших жительницу Перми, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».