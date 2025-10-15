Достижения.рф

Двое мужчин напоили, избили и изнасиловали женщину в Петербурге

В Тамбовской области задержали кавказцев, изнасиловавших женщину в Петербурге
Фото: iStock/yanik88

Кавказцев, изнасиловавших жительницу Перми, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».



Отмечается, что жители Дагестана пытались сбежать с места преступления по трассе «Каспий».

Полицейским удалось перехватить двух подозреваемых, изнасиловавших 38-летнюю жительницу Перми в Петербурге.

По версии следствия, утром 11 октября женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, познакомилась на улице с двумя ранее неизвестными ей мужчинами. Те пригласили её в свой вагончик на стройплощадке, где они работали. Там пермячку ещё больше напоили алкоголем, избили и изнасиловали по очереди.

14 октября сотрудники ГАИ задержали подозреваемых при попытке побега в Тамбовской области. Ими оказались два уроженца Дагестана, 40 и 57 лет.

В настоящее время мужчин доставляют в Петербург, где продолжается расследование их дела.

Анастасия Чинкова

