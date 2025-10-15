Двое мужчин напоили, избили и изнасиловали женщину в Петербурге
Кавказцев, изнасиловавших жительницу Перми, задержали в Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Отмечается, что жители Дагестана пытались сбежать с места преступления по трассе «Каспий».
Полицейским удалось перехватить двух подозреваемых, изнасиловавших 38-летнюю жительницу Перми в Петербурге.
По версии следствия, утром 11 октября женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, познакомилась на улице с двумя ранее неизвестными ей мужчинами. Те пригласили её в свой вагончик на стройплощадке, где они работали. Там пермячку ещё больше напоили алкоголем, избили и изнасиловали по очереди.
14 октября сотрудники ГАИ задержали подозреваемых при попытке побега в Тамбовской области. Ими оказались два уроженца Дагестана, 40 и 57 лет.
В настоящее время мужчин доставляют в Петербург, где продолжается расследование их дела.
Читайте также: