Профайлер Анищенко оценил последнее видео пропавшей семьи Усольцевых
Профайлер Илья Анищенко прокомментировал видео, записанное семьёй Усольцевых, которая более двух недель назад пропала в тайге Красноярского края. В беседе с порталом Woman.ru эксперт отметил, что поведение женщины на записи вызывает вопросы.
По словам Анищенко, Усольцева в ролике, опубликованном 27 сентября, неоднократно возвращается к теме сборов мужа, что может говорить о внутреннем напряжении.
Эксперт предположил, что глава семьи, вероятно, не хотел идти в поход, однако супруга смогла его убедить, и он согласился на рискованную вылазку.
При этом, добавил профайлер, в мимике и жестах женщины не заметно явных признаков неискренности или противоречивых посланий.
Ранее сообщалось, что семья Усольцевых изначально планировала поехать на тренинги с элементами йоги и медитации «Тантра», но в последний момент изменила планы и направилась в тайгу. С тех пор местонахождение супругов и их пятилетней дочери остаётся неизвестным.
Читайте также: