Профайлер Анищенко оценил последнее видео пропавшей семьи Усольцевых

15 октября 2025, 10:40

Профайлер Анищенко сомневается в искренности последнего видео Усольцевых

Фото: iStock/Maryviolet

Профайлер Илья Анищенко прокомментировал видео, записанное семьёй Усольцевых, которая более двух недель назад пропала в тайге Красноярского края. В беседе с порталом Woman.ru эксперт отметил, что поведение женщины на записи вызывает вопросы.