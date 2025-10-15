Подростки силой раздели маленького мальчика на детской площадке в Ленобласти
Группа подростков силой раздела шестилетнего мальчика на детской площадке в Ленинградской области. Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл в конце прошлой недели в посёлке «Кипенская усадьба» Ломоносовского района.
Как стало известно, вооружённая ножом компания подростков в возрасте 10-12 лет подошла к ребёнку. Мальчика удерживали насильно и разрезали ему всю одежду до трусов. После этого ребёнка запугали, чтобы он никому не рассказывал о произошедшем.
По предварительным данным, среди нападавших была девочка.
Местная полиция уже начала проверку. Выясняются личности всех причастных к инциденту. Сотрудники правоохранительных органов призывают свидетелей и родителей сообщать любую информацию, которая поможет расследованию.
