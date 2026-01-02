Двое мужчин похитили многодетную мать на остановке и несколько часов насиловали ее в фургоне

02 января 2026, 04:35

Mirror: В пригороде Дели двое мужчин похитили и изнасиловали мать троих детей

Фото: iStock/Apriori1

В пригороде индийской столицы Дели произошло жестокое преступление: двое мужчин похитили мать троих детей и подвергли её многочасовому насилию. Об этом пишет издание Mirror.





Злоумышленники совершили преступление в городе Фаридабаде в ночь с 29 на 30 декабря. Они заманили в ловушку женщину, которая искала способ быстрее добраться домой. Пострадавшая стояла на остановке, ожидая транспорт, когда к ней подъехали незнакомцы. Они захотели «подкинуть» её на своём фургоне.



