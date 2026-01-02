Двое мужчин похитили многодетную мать на остановке и несколько часов насиловали ее в фургоне
Mirror: В пригороде Дели двое мужчин похитили и изнасиловали мать троих детей
В пригороде индийской столицы Дели произошло жестокое преступление: двое мужчин похитили мать троих детей и подвергли её многочасовому насилию. Об этом пишет издание Mirror.
Злоумышленники совершили преступление в городе Фаридабаде в ночь с 29 на 30 декабря. Они заманили в ловушку женщину, которая искала способ быстрее добраться домой. Пострадавшая стояла на остановке, ожидая транспорт, когда к ней подъехали незнакомцы. Они захотели «подкинуть» её на своём фургоне.
СК начал проверку после гибели трёх детей и двух взрослых на пожаре в Якутии
Преступники не отвезли свою жертву в обещанное место, свернув в другую сторону. Пока фургон двигался, мужчины поочередно грубо насиловали женщину. Издевательства продолжались около двух с половиной часов и сопровождались угрозами со стороны похитителей.
Затем злоумышленники выбросили пострадавшую на дорогу, не останавливая автомобиль.
Она получила серьезные травмы, повредила лицо и осталась истекать кровью на земле. Несмотря на раны, пострадавшая смогла позвонить сестре и попросить о помощи.
Женщину госпитализировали, и сейчас врачи оценивают её состояние как стабильное. Полиция подтвердила факт задержания мужчин, подозреваемых в совершении этого преступления.