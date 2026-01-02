Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его жены Анны перевезли в Петербург

02 января 2026, 01:28

Роман Новак с женой Анной (Фото: Instagram* @t0r)

Тела российского криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, которых убили в октябре в ОАЭ, доставили самолетом в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.