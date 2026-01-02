Тела убитых в ОАЭ криптобизнесмена Новака и его жены Анны перевезли в Петербург
Тела российского криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, которых убили в октябре в ОАЭ, доставили самолетом в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напомним, что родственники пары обратились с заявлением в правоохранительные органы Санкт-Петербурга после пропажи Романа и Анны, было возбуждено уголовное дело. Тела супругов обнаружили в ноябре 2025 года, у погибших осталось двое несовершеннолетних детей.
Новак проживал с женой в Дубае. Он позиционировал себя как «друг Павла Дурова», создавшего мессенджер Telegram. Роман занимался приложением для быстрых криптопереводов Fintopio и сумел собрать под него около 500 миллионов долларов финансирования, однако после получения средств исчез вместе с деньгами.
По данным следствия, Романа и Анну похитили для вымогательства криптовалюты. Когда злоумышленники не нашли желаемых средств, они расправились со своими жертвами и закопали их останки в пустыне. Подробнее про обстоятельства исчезновения супругов читайте в нашем материале.
По подозрению в совершения преступления в разных регионах России задержали троих мужчин. Седьмого ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял решение об их аресте.
