Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовой драке со стрельбой в Подольске
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Поводом для личного контроля со стороны председателя СК стали публикации в СМИ о масштабной драке с применением оружия. По предварительным данным, в ней участвовало около 40 человек. Полиция уже задержала участников происшествия.
Сильный пожар охватил частный дом на юго-западе Москвы
«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — проинформировали в СКР.Инцидент произошел 30 декабря в микрорайоне Климовск возле торгового центра «Гран». Отмечалось, что конфликт зародился в чайхоне «Хансарай», где две группы молодых людей не смогли прийти к согласию. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой прозвучали выстрелы из травматического пистолета.
Как сообщили в подмосковном ГУ МВД, после за медицинской помощью обратились четыре человека.