Глава СК Бастрыкин затребовал доклад по делу о массовой драке со стрельбой в Подольске

02 января 2026, 01:07

Фото: iStock/Dzurag

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки со стрельбой в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.





Поводом для личного контроля со стороны председателя СК стали публикации в СМИ о масштабной драке с применением оружия. По предварительным данным, в ней участвовало около 40 человек. Полиция уже задержала участников происшествия.





«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — проинформировали в СКР.