СК начал проверку после гибели трёх детей и двух взрослых на пожаре в Якутии
В Сунтарском районе Якутии из-за пожара в частном жилом доме погибли пять человек. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту обнаружения тел, сообщили в Telegram-канале «Следком Якутии».
Площадь пожара составила 24 «квадрата». Для тушения возгорания привлекались шесть человек, при этом специалисты задействовали две единицы техники республиканской пожарной охраны.
На месте происшествия в селе Сунтар сейчас проводятся неотложные проверочные мероприятия: работают следователь и оперативные службы. Они устанавливают все обстоятельства и причины возгорания, которое привело к смерти людей.
По сведениям регионального управления МЧС, трое из пяти погибших — несовершеннолетние.
