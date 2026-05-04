Двое мужчин получили ожоги при прорыве водопровода во Владивостоке
Два человека пострадали при прорыве сетей горячего водоснабжения на улице Калинина во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по Приморскому краю.
Мужчины получили ожоги, их доставили в ожоговый центр. Ведомство проводит проверку, устанавливаются обстоятельства и степень тяжести вреда, причиненного здоровью.
В соцсетях опубликовали кадры аварии: вода льется из труб на дорогу, поднимаясь до дверей машин. Очевидцы утверждали, что из поврежденных коммуникаций течет кипяток. Также они писали, что пострадали двое бездомных.
В Дальневосточной генерирующей компании сообщили об отключении участка от системы горячего водоснабжения, коммунальщики уже устраняют порыв.
