Четырем жителям Камчатки грозит до пяти лет тюрьмы за браконьерство

04 мая 2026, 03:59

Четырех жителей Камчатки будут судить за незаконный вылов лосося

На Камчатке четыре местных жителя предстанут перед судом за браконьерство. Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры.





Преступление обвиняемые совершили летом 2025 года на левом берегу реки Тымлат. По данным надзорного ведомства, фигуранты дела без соответствующих разрешений выловили почти 150 экземпляров лосося. Нанесенный ущерб водным биологическим ресурсам РФ оценили в 1 млн 400 тыс. рублей.



«Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в месте нереста и на миграционном пути к нему, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — уточнили в прокуратуре.