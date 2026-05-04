Тела бабушки, ее дочери и внука нашли под окнами российской многоэтажки
У многоэтажки в Калининграде нашли тела трех человек, включая ребенка
В Калининграде под окнами многоэтажного дома нашли тела трех человек — 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и трехлетнего внука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На месте также обнаружили предсмертную записку. Именно пожилая женщина, страдавшая ментальным заболеванием, оставила ее. Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже в Ленинградском районе города.
В СУ СК по региону уточнили, что все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках расследования уголовного дела.