Двое мужчин после просмотра порно похитили и изнасиловали ребенка
В Индии двое мужчин после просмотра порнографии похитили, изнасиловали и убили семилетнюю девочку. Об этом пишет газета Times of India.
Трагедия произошла 5 мая в штате Мадхья-Прадеш. Ребенок побежал в лавку, находившуюся в 100 метрах от дома. В это время двое пьяных мужчин сидели в пустующем магазине напротив и смотрели видео для взрослых. Увидев девочку, они спланировали преступление.
Когда ребенок возвращался домой, злоумышленники схватили его и затащили в сарай возле кучи мусора. Там они надругались над своей жертвой, а затем перекрыли ей кислород — девочка скончалась. После этого мужчины забросали тело соломой, постирали в реке окровавленную одежду и присоединились к поискам пропавшей.
Подозрение у окружающих вызвало их неадекватное поведение и оставшиеся красные пятна на одежде. На допросе оба сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело.
