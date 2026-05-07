ОПГ зумеров избила 11-летнюю девочку и поставила ее на колени
В городе Шуя Ивановской области группа подростков жестоко избила 11-летнюю девочку. Как сообщает Telegram-канал «База», инцидент произошел на почве конфликта из-за вейпа.
Школьницу обвинили во лжи и краже электронной сигареты. После этого ее заставили на коленях извиняться перед «компанией Семёна».
В расправе участвовали несколько человек в возрасте от 14 до 16 лет — как девушки, так и юноши. Некоторые из них были в тактических перчатках. Жертву избивали по очереди — ставили на колени, били по лицу, добивали лежа на земле. Все происходящее подростки снимали на видео.
Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, принимавших активное участие в избиении.
