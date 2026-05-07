Мать почти девять лет избивала детей и зашивала им раны обычной иголкой в Нижегородской области
В Дивеевском районе Нижегородской области суд приговорил к пяти годам колонии местную жительницу Наталью, признанную виновной в жестоком обращении с четырьмя детьми. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Как установило следствие, на протяжении почти девяти лет женщина систематически унижала и избивала своих сыновей и дочерей. Мать называла себя фитотерапевтом, однако после особо жестоких избиений зашивала малышам раны обычной бытовой иголкой.
После переезда в село Большое Череватово у Натальи не оказалось собственного паспорта, а детям она документы не оформляла вовсе. По этой причине несовершеннолетние не посещали школу и детский сад.
Ранее жительница Калининграда избила экс-супруга из-за разногласий в воспитании ребенка.
Читайте также: