Шереметьевские таможенники пресекли ввоз мармелада с ТГК из Катара
В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли ввоз наркосодержащего мармелада из Катара. Подробности приводит пресс-служба ФТС России.
Сотрудники таможни задержали 50-летнего иностранного пассажира, который прибыл рейсом из Дохи. При прохождении «зелёного» коридора служебная собака по кличке Брауни обратила внимание на багаж мужчины.
В чемодане, среди личных вещей, инспекторы нашли пластиковую банку с надписью Peach Bellini. Внутри находился жёлтый мармелад массой 22 грамма. Лабораторный анализ показал, что в составе сладости содержится тетрагидроканнабинол — активное вещество каннабиса. В России оборот этого вещества запрещён законом.
Таможня возбудила уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Суд рассмотрел материалы расследования и назначил иностранцу наказание в виде 2,5 лет лишения свободы и штрафа в 30 тысяч рублей. На время следствия мужчина находился под стражей.
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