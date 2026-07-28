Шереметьевские таможенники пресекли ввоз мармелада с ТГК из Катара

28 июля 2026, 10:22

Таможня Шереметьево изъяла 22 грамма мармелада с каннабисом у пассажира из Дохи

Фото: пресс-служба ФТС России

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли ввоз наркосодержащего мармелада из Катара. Подробности приводит пресс-служба ФТС России.