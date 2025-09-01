В Подольске задержали рецидивиста, пытавшегося зарезать москвича возле кафе

01 сентября 2025, 18:30

Фото: iStock/tiero

В Подольске задержали 38-летнего рецидивиста за попытку расправиться с 41-летним местным жителем. Об этом это сообщает региональный следком.





По версии следствия, 29 августа мужчины начали выяснять отношения возле кафе. В разгар конфликта один из них нанес другому удар ножом в область шеи, после чего замахнулся еще несколько раз, но его обезвредил оказавшийся рядом прохожий. Благодаря своевременной медицинской помощи пострадавший выжил.



Как выяснилось, нападавшего ранее судили за тяжкие преступления. Против него завели дело по статье о покушении на убийство. На время следствия обвиняемого поместили в СИЗО.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, проведены допросы и очные ставки, а также проверка показаний на месте с участием обвиняемого, назначен комплекс судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, молекулярно-генетическая», — передает ведомство.